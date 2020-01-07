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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير طبي: هذا الامر يحدث للزوج والزوجة في سرير النوم بعد المعاشرة الزوجية وقد يسبب في الوفاة اثناء النوم

كثيراً منا يعتقدون أن “الشخير” أثناء النوم لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا من أنه يُنذر بأمراض خطيرة على صحة الإنسان، بحسب دراسة صادرة من الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم. وأوضحت الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوباً بانقطاع النفس أثناء النوم، حيث ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الرئيس الايراني حسن روحاني يرعب الشعب الأمريكي ويصدم الرئيس الامريكي ترامب ويذكره بالرقم 290 الذي اثار هلع السعودية وكل دول الخليج ورد للتو..الرعب والهلع يسيطر على جميع ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي من بطش ايران وحلفائها وخوفهم من غدر ترامب وصدور البيان رقم (1 ) عاجل وخطير..اتهام للمخابرات القطرية بتدبير مقتل "قاسم سليماني" يثير جنون القطريين ويرعبهم من الغضب..شاهد كيف ردت قطر على الاتهام الخطير( صورة ) في غاية الخطورة ..حزب الإصلاح يتخلى عن حليفيه قطر وتركيا ويتجه لهذه الدولة لتحقيق حلمه بالقضاء على المجلس الانتقالي والسيطرة على الجنوب ( صورة ) الملك سلمان يشعر بالقلق من حرب لا تبقي ولا تذر لن ينجو منها أحد ويضطر للجوء الى هذا الشيخ الحكيم الذي يحبه ويحترمه الجميع حتى الايرانيين والحوثيين يحترمونه عاجل...عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويعلن رسميا مشاركته في تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العاصمة الايرانية طهران ورد للتو:بسبب طبول الحرب التي اعلتها ايران..الملك سلمان يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي ويتخذ هذا القرار الحاسم الذي صدم الايرانيين واربك كل حساباتهم ماكنت تخشاه السعودية وقع بالفعل..دولة اسيوية وحليفة قوية للسعودية توجه طعنة غادرة للمملكة وتثلج صدور الايرانيين والحوثيين ( شاهد الصورة التي افزعت الملك سلمان ) Advertisements عاجل ..دولة نووية عظمي وحليف لأمريكا تصعق الرئيس ترامب وتطالبه باحترام سيادة العراق وسحب قواتها من اراضيها فورا ودون تأخير وتحذره من مقبرة للجيش الامريكي عاجل وفي غاية الخطورة..الشرعية تخرج عن صمتها وتباغت الجميع بتصريح ناري عن مصرع قاسم سليماني وتعلن رسميا عن خطوة شجاعة اربكت حسابات ايران وحلفائها عاجل وهاااااااااام ...مرسوم ملكي من "الملك سلمان" يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويخفف عنهم اعباء ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية بعد تحقق توقعاته بمقتل "الصماد وسليماني والمهندس"..اشهر عراف عربي يتنبأ باغتيال"عبد الملك الحوثي"ويحدد الموعد والجهة المنفذة التي ستنهي مسيرة الحوثي وردنا للتو...المملكة تباغت الجميع وتوجه للعراق ضربة موجعة ومؤلمة مباشرة بعد مقتل قاسم سليماني وتتقدم رسميا بهذا الطلب الذي صدم كل العراقيين وردنا الان...المرشد الايراني والحرس الثوري يتلقون قبل قليل خبر صاعق وكارثي من اليمن يثير جنونهم ويربك حساباتهم لأنه اقوى من مصرع قاسم سليماني اشهر نجمة عربية..تزوجت اكثر من 10 أزواج ومارست العمل الفاضح والمحرم شرعا أكثر من 40 سنة..شاهد ماذا قالت عن كتاب الله ( القرآن الكريم ) هل تذكرون الجريمة الشنعاء التي ارتكبها مهدي مقولة في قرية الرئيس صالح..شاهد بالصورة العقاب المزلزل الذي وقع له في قلب العاصمة صنعاء ( صورة صادمة ) يمني عمره فقط 8 سنوات من ابناء هذه المحافظة يقدم على جريمة مروعة هزت السموات والارض..لن تصدق ماذا فعل هذا الصغير ( تفاصيل مرعبة ) صدمة كبيرة للمجتمع السعودي وخاصة العائلات ومخاوف كبيرة على بناتهم الشابات بعد الكشف رسميا عن عمل فاضح ومحرم شرعا داخل إحدى الجامعات السعودية للبنات وأشارت إلى أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة. ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.

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