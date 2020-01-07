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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مصرع قائد أهم جبهات ميليشيات الحوثي في الضالع الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365 تمكنت القوات الحكومية من القضاء على قيادي ميداني كبير لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب البلاد.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية " إن قيادي حوثي كبير لقي مصرعه في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهات قعطبة". وأضافت المصادر" أن قائد جبهة "باب غلق" لدى مليشيا الحوثي الحوثي المدعو "هزاع العديني"، لقي مصرعه في مواجهات جبهة "باب غلق" شمال مدينة الفاخر، شمال غربي مديرية قعطبة". وذكرت المصادر أن العديني لقي مصرعه مع مجموعة من مرافقيه وآخرين كانوا يحاولون التقدم صوب مواقع القوات الحكومية.

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