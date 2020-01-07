عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا ترفض قرار الحوثي بمنع العملة الجديدة وتطلق هذا التحذير

الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، رفضها لإجراءات مليشيا الحوثي، بحق العملة اليمنية، ومصادرتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب السفير الأمريكي لدى اليمن منير جنيد برئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في الرياض.

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وعبر الدبلوماسي الأمريكي "عن رفض بلاده للممارسات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي سواءً المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاستيلاء على العملة المحلية من المواطن اليمني، أو من خلال قمع ومصادرة الحريات العامة والشخصية للمواطن، بالإضافة إلى الوضع الإنساني الذي يعانيه أبناء الشعب اليمني".

وقال الدبلوماسي الأمريكي "إن الولايات المتحدة الأمريكية تولي قضية اليمن اهتماماً خاصاً وهي حريصة كل الحرص على إيجاد الحلول اللازمة وتبذل جهود كبيرة لإنجاح عملية السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث.

وكان الحوثيون قد أعلنوا شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي منع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية التي طُبعت من قِبل الحكومة الشرعية، ما سبب خللاً في الحوالات النقدية.