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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من جديد.. مليشيات الحوثي تستهدف نقاط الارتباط بالحديدة الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء الإثنين، استهداف مواقع القوات المشتركة التي تقع في إطار مراقبة نقطة ضباط الارتباط الثالثة على خط كليو16، التي وضعتها لجنة الرقابة الأممية لتنفيذ إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة .

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة المتواجدة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر على خط كليو16 شرق مدينة الحديدة. وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 ومعدل البيكا بشكل مكثف.

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