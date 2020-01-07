شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي : يصدر قرار جمهوري جديد لتعيين شخصية عسكرية في تعز (الاسم+ تفاصيل السيرة الذاتية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات الرئيس هادي .. معين عبد الملك يتحدث عن بدء إجراءات حكومية صارمة ضد شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة شاهد: قائد فيلق القدس قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في العاصمة صنعاء اعلان عاجل : عن مقتل عنصر ايراني باليمن كان على علاقة بـ قاسم سليماني وكلف بمهمة عسكرية هناك (الاسم صورة + تفاصيل المهمة) شاهد: قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في صنعاء

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