شكرا لمتابعة خبر عن مصدر : يكشف عن أكبر ناهب أراضي في تاريخ ” العاصمة المؤقتة عدن“ الحديث.. رجل ”المجلس الانتقالي“ الأقوى ينهب أكثر من 800 قطعة أرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات الرئيس هادي .. معين عبد الملك يتحدث عن بدء إجراءات حكومية صارمة ضد شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة شاهد: قائد فيلق القدس قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في العاصمة صنعاء الرئيس هادي : يصدر قرار جمهوري جديد لتعيين شخصية عسكرية في تعز (الاسم+ تفاصيل السيرة الذاتية) اعلان عاجل : عن مقتل عنصر ايراني باليمن كان على علاقة بـ قاسم سليماني وكلف بمهمة عسكرية هناك (الاسم صورة + تفاصيل المهمة)

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