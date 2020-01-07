شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جاكيت محمد بن سلمان وكرفتة السيسي.. أكثر لقطات أثارت الجدل 2019 .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع نهاية عام 2019م ، اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر ابرز الاحداث والمواقف التي شهدها العام الفائت ، منها السياسية والطريفة .

ولعل اكثر الاحداث واللقطات اثارة التي شهدها العام 2019م كانت لجاكت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وربطة عنق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

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التقرير التالي الذي اعده موقع ويك تد سلط الضوء على هذة اللقطتين :

• جاكيت الأمير محمد بن سلمان

وكان لـ جاكيت الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نصيب الأسد من تلك اللقطات التي خُلدت في تاريخ عام 2019، ففي شهر نوفمبر ظهر الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لفعالية “فورميلا أي” في منطقة الدرعية بالسعودية، وهو يرتدي جاكت بسيطاً دون أي تكلف أو بهرجة.

وأثار الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد إعجاب الكثيرين لتواضعه الكبير، وتداول النشطاء لقطات فيديو مصورة لولي العهد مرتدياً الجاكت، وأطلقوا هاشتاج #جاكيت_ولي_العهد، في حين بحثوا عن سعر الجاكت ليكتشفوا أن سعره لا يتعدى 900 ريال سعودي فقط.

ربطة عنق السيسي

وعلى الصعيد السياسي ومكاسب السياسة تداولت صورة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، وهما يقفان ويتجاذبان أطراف الحديث ويرتديان ربطة العنق المميزة نفسها؛ لتبين مدى الترابط والتقارب بين مصر وروسيا، ما يعد مكسباً كبيراً للدبلوماسية المصرية في الخارج مع شريك قوي مثل روسيا.

وخرجت تلك اللقطات خلال منتدى أفريقيا – روسيا؛ لتدل على كم التقارب الذي وصل إلى الجانبين والتفكير المشترك للأزمات الدولية من الزعيمين المصري والروسي.