هل تذكرون الفتاة السعودية التي اتهمت أحد المشايخ أنه لمس صدرها ..شاهدو ما الذي حدث لها ..«فيديو اغضب الملك سلمان»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو لقصة احد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية قبل ان يتم حلها . ويكشف الفيديو المتداول عن موقف صعب تعرض له احد رجال الهيئة ، حيث ورد اليه بلاغ عن وجود فتاتين متبرجتين في أحد الاسواق الكبيرة ، وعند حضورة الى السوق قام بنصح الفتاتين ، فاستجابت لنصيحته احداهن ، اما الاخرى فقد صرخت وزعمت ان ذلك الشيخ لمس صدرها . --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • بعد أن هجرها في الفراش.. زوجة سعودية تنتقم من زوجها بأبشع الطرق ..شاهد • جاكيت محمد بن سلمان وكرفتة السيسي.. أكثر لقطات أثارت الجدل 2019 .. شاهد • وافد يغتصب أمًا وابنتها في الإمارات لمدة ثلاثة اشهر !؟ • شاهد : مذيعة سعودية حسناء تخلع ملابسها في بث مباشر على قناة العربية ..وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي .."فيديو" • مفاجأة صادمة ..شاهدو كيف اصبح شكل وجه الفنانة نانسي عجرم بعد اصابتها اثناء تعرض منزلها لاقتحام مسلح ..«فيديو وصور» Advertisements • عاجـــل : الحرس الثوري يصدم الجميع بأول تحرك عسكري وغير متوقع انتقاماً لمقتل سليماني .. و"التلفزيون الإيراني" يعلن للشعب الإيراني خبر صادم (شاهد اولى الصور) • عاجـــل : الخارجية الامريكية تتراجع عن تهديداتها لإيران ..وترامب في ورطة حقيقة ..شاهد • عـــــاجـــــل : صواريخ "زلزال" الإيرانية تصل إلى الأراضي السعودية ..«تصعيد خطير وتطورات طارئة» • عاجـــل : اول رد إيراني يرعب ترامب .. صواريخ طهران تهز الان السفارة الامريكية في هذة العاصمة العربية ..شاهد --------------------------------- ويضيف رواي القصة قولة أن الشيخ رفع رأسه نحو السماء ودعاء الله ان يصيبها بمرض السرطان إن كانت كاذبة ، فسقطت الفتاة على الفور ، وبعد مرور اسبوع ادخلت العناية المركزية حيث بدأ السرطان ينتشر في جسدها . الجدير بالذكر ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم حلها ، واستبدالها بهيئة الترفيه ، وسمحت الاخيرة بالاختلاط والتبرج وإقامة الحفلات الموسيقية.

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