شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الغواصة النووية البريطانية تدخل خط المواجهة وتستعد لضرب إيران بصواريخ "توماهوك" ومحو طهران من الوجود .."شاهد صور أولية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن مرابطة غواصة تابعة للبحرية الملكية وتعمل بالطاقة النووية، متأهبة لاستهداف إيران بصواريخ “توماهوك”، في حال نشوب حرب في المنطقة.

ونقلت صحيفة “ذي صن” عن مصدر عسكري قوله إن القوات البريطانية لن تكون السباقة في توجيه الضربات، “لكن يتم اتخاذ

جميع الإجراءات الاحترازية، وهذا يعتمد على الكيفية التي سترد بها إيران على مقتل سليماني”.

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• بعد أن هجرها في الفراش.. زوجة سعودية تنتقم من زوجها بأبشع الطرق ..شاهد

• جاكيت محمد بن سلمان وكرفتة السيسي.. أكثر لقطات أثارت الجدل 2019 .. شاهد

• وافد يغتصب أمًا وابنتها في الإمارات لمدة ثلاثة اشهر !؟

• شاهد : مذيعة سعودية حسناء تخلع ملابسها في بث مباشر على قناة العربية ..وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي .."فيديو"

• مفاجأة صادمة ..شاهدو كيف اصبح شكل وجه الفنانة نانسي عجرم بعد اصابتها اثناء تعرض منزلها لاقتحام مسلح ..«فيديو وصور»

Advertisements

• عاجـــل : الحرس الثوري يصدم الجميع بأول تحرك عسكري وغير متوقع انتقاماً لمقتل سليماني .. و"التلفزيون الإيراني" يعلن للشعب الإيراني خبر صادم (شاهد اولى الصور)

• عاجـــل : الخارجية الامريكية تتراجع عن تهديداتها لإيران ..وترامب في ورطة حقيقة ..شاهد

• عـــــاجـــــل : صواريخ "زلزال" الإيرانية تصل إلى الأراضي السعودية ..«تصعيد خطير وتطورات طارئة»

• عاجـــل : اول رد إيراني يرعب ترامب .. صواريخ طهران تهز الان السفارة الامريكية في هذة العاصمة العربية ..شاهد

---------------------------------

غواصة نووية بريطانية تتأهب لضرب إيران

وأضاف: “إذا ما تدهورت الأمور بسرعة، فإن المملكة المتحدة ستقف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة”، مؤكدا أن البحرية

البريطانية تمتلك أكثر الغواصات تطورا وفتكا، “كما أن إحدى هذه الغواصات موجودة في نطاق إيران”.

وأفادت “ذي صن” بأن السفن الحربية البريطانية ستستمر في مراقبة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

يذكر أن آخر مرة استخدمت فيها بحرية بريطانيا صواريخ “توماهوك” ضد أهداف برية كانت سنة 2011 لضرب منشآت عسكرية تابعة للقذافي في ليبيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها

قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي

المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وبات اغتيال سليماني، “حديث العالم” بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.