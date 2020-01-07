شكرا لمتابعة خبر عن ماكنت تخشاه السعودية وقع بالفعل..دولة اسيوية وحليفة قوية للسعودية توجه طعنة غادرة للمملكة وتثلج صدور الايرانيين والحوثيين ( شاهد الصورة التي افزعت الملك سلمان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ماكنت تخشاه السعودية وقع بالفعل..دولة اسيوية وحليفة قوية للسعودية توجه طعنة غادرة للمملكة وتثلج صدور الايرانيين والحوثيين ( شاهد الصورة التي افزعت الملك سلمان )

2020/01/07 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكنت تخشاه السعودية وقع بالفعل..دولة اسيوية وحليفة قوية للسعودية توجه طعنة غادرة للمملكة وتثلج صدور الايرانيين والحوثيين ( شاهد الصورة التي افزعت الملك سلمان ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.