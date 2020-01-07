شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..دولة نووية عظمي وحليف لأمريكا تصعق الرئيس ترامب وتطالبه باحترام سيادة العراق وسحب قواتها من اراضيها فورا ودون تأخير وتحذره من مقبرة للجيش الامريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..دولة نووية عظمي وحليف لأمريكا تصعق الرئيس ترامب وتطالبه باحترام سيادة العراق وسحب قواتها من اراضيها فورا ودون تأخير وتحذره من مقبرة للجيش الامريكي

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