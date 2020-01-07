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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو:بسبب طبول الحرب التي اعلتها ايران..الملك سلمان يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي ويتخذ هذا القرار الحاسم الذي صدم الايرانيين واربك كل حساباتهم

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو:بسبب طبول الحرب التي اعلتها ايران..الملك سلمان يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي ويتخذ هذا القرار الحاسم الذي صدم الايرانيين واربك كل حساباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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