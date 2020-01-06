شكرا لبحثكم عن خبر الجمعية الوطنية للإنتقالي تستعد لعقد دورتها الثالثة يوم 13 يناير القادم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تستعد الجمعية الوطنية بقيادة رئيسها اللواء احمد سعيد بن بريك لعقد دورتها الثالثة في العاصمة عدن الأسبوع القادم .
وقال اللواء بن بريك في تصريح خاص لعدن تايم ان الدورة الثالثة للجمعية سوف تعقد في عدن هذه المرة ولمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 13 الى 15 يناير الجاري .
واضاف ان الدورة هذه المرة يتوافق انعقادها بمناسبة تاريخية وهي ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي الجنوبي .
واضاف انها ستكون ايضا تحت شعار التطبيق الخلاق لاتفاقية الرياض التي تم التوقيع عليها في الخامس من نوفمبر 2019م.
ومن المرجح ان تعقد الدورة في فندق كورال بعدن ، أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم .
يذكر أن الدورة الثانية عقدت في فبراير 2019 في مدينة المكلا بحضرموت .
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