شكرا لبحثكم عن خبر الجمعية الوطنية للإنتقالي تستعد لعقد دورتها الثالثة يوم 13 يناير القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تستعد الجمعية الوطنية بقيادة رئيسها اللواء احمد سعيد بن بريك لعقد دورتها الثالثة في العاصمة عدن الأسبوع القادم .

وقال اللواء بن بريك في تصريح خاص لعدن تايم ان الدورة الثالثة للجمعية سوف تعقد في عدن هذه المرة ولمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 13 الى 15 يناير الجاري .

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واضاف ان الدورة هذه المرة يتوافق انعقادها بمناسبة تاريخية وهي ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي الجنوبي .

واضاف انها ستكون ايضا تحت شعار التطبيق الخلاق لاتفاقية الرياض التي تم التوقيع عليها في الخامس من نوفمبر 2019م.

ومن المرجح ان تعقد الدورة في فندق كورال بعدن ، أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم .

يذكر أن الدورة الثانية عقدت في فبراير 2019 في مدينة المكلا بحضرموت .