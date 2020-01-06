وزارة المالية تصدر توضيح هام بشان صرف مرتبات المعلمين النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، أن الوزارة شرعت باتخاذ إجراءات تصحيحية لكشوفات المعلمين المقيدين تحت مسمى" نازحين".



وأشار المصدر في تصريح صحفي حصل(الخليج 365) على نسخة منه الى ان الوزارة تلقت شكاوي من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم مباشرة آلاف المعلمين النازحين، وعدم قدرتها على الزامهم في ظل تسلمهم مرتباتهم عبر مصرف" الكريمي" .. مطالبة بتحويل عملية الصرف عبر مكاتب التربية في المحافظات المحررة التي يقوم المعلمين بالمباشرة فيها.

Advertisements

واكد المصدر ان عملية الصرف سيتم استئنافها فور الاتفاق على الآلية الجديدة والرفع بالمعلمين المباشرين.

وكان لقاء جمع وزير المالية سالم بن بريك، مع وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس، الشهر الماضي، اقر اعتماد الية جديدة لصرف مرتبات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وشدد اللقاء الذي عقد في ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة إعادة تمحيص كشوفات مرتبات المعلمين النازحين، وتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الوزارتين، لاعتماد مرتبات للمعلمين الذين يثبت مباشرتهم التدريس في مدارس المناطق المحررة فقط، واستبعاد غير المباشرين عبر إجراءات ولجان تفتيش ميدانية بشكل دوري.