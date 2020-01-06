مؤسسة وعي تقيم ورشة عمل في المكلا حول الاندماج الآمن للشباب المثآثرين بالحروب والنزاعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

المكلا - الخليج 365

أقامت مؤسسة وعي بالشراكة مع مركز المسلم للدعم الأجتماعي والاندماج -كندا، اليوم الاثنين في المكلا، ورشة عمل حول الإندماج الآمن للشباب المتآثرين بالحروب والنزاعات .



وخلال أعمال الورشة، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة وعي المهندس/ أبوبكر الزبيدي، مشاريع المؤسسة للفترة الماضية .. مؤكداً أن هذه الورشة تأتي ضمن خطط ومشاريع المؤسسة المتعلقة بالشباب لتحويلها إلى برامج مستقبلية.

بدورها قدمت رئيس فريق البحث، عفاف باضريس نبذة عن تشكل فريق البحث وآلية تنفيذ البحث.

فيما أكد مدير مركز المسلم للدعم الإجتماعي، الدكتور، محمد باعبيد، أهمية الاندماج الآمن للشباب المتأثرين بالحروب والنزاعات، والمقاربة بين الأجندة الوطنية والدولية في تنفيذ مشاريع نوعية تتناسب مع طبيعة وخصائص مجتمعاتنا لمساعدة الشباب في ظل الظروف الناتجة عن الصراعات الحالية.

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وتناولت الورشة ثلاث نقاط رئيسية وهي: التحديات والفرص، تطوير آليات التنسيق بين المكونات المجتمعية، واتجاهات عامة للبرامج المقترحة.

وخرجت الورشة بتوصيات هامة أبرزها وضع خطة استراتيجية تتناسب مع الرؤيا الوطنية، تدريب وتأهيل الشباب وإلحاقهم بسوق العمل، ووضع لوائح تنظيمية وبرامج إلكترونية للتنسيق بين مختلف المكونات والمنظمات لتحقيق أكبر قدر من العمل النوعي المشترك.