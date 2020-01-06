الميليشيات تجبر أهالي النادرة في إب على تمويل مهرجان للتضامن مع سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

فرضت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إتاوات مالية، على أهالي مدينة النادرة بمحافظة إب، لإقامة مهرجان تضامني مع قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني الذي لقي مصرعه فجر الجمعة بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد .



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وقال الإعلامي، مرزوق الصيادي، في تصريح لـ(الخليج 365) أن الميليشيات فرضت على سكان مدينة النادرة التابعة لمحافظة إب والخاضعة لسيطرتها مبلغ وقدرة(2000) ريال يمني على سكان مدينة النادرة والقرى المحيطة كمجهود لدعم مهرجان تضامني مع الصريع الفارسaي قاسم السليماني .

وأضاف أن المشرفين الحوثيين في إب وصلوا مدينة النادرة يوم امس الاحد الى مدينة النادرة وعقدوا اجتماع مع مشرفي المديرية وبدأوا بنزول ميداني الى منازل المواطنين بالمدينة والقرى المحيطة لدفع الإتاوات .. مشيراً إلى أن بعض المواطنين كانوا قد رفضوا دفع المبلغ الا ان مسلحي الحوثي اقتادوهم الى مبنى ادارة امن النادرة لحتى دفع المبلغ اسوة بالاخرين.

تجدر الاشارة الى ان مليشيات الحوثي بمديرية النادرة تفرض الجباية الزكوية والاتاوات والمجهود الحربي على سكان ال مديرية بين الحين والاخر تحت مسميات مختلفة كلها لأجل الابتزاز والسلب والنهب في حين يعيش ابناء ال مديرية حالة من الفقر والحرمان وبشكل مستمر.