شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الإثنين .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الإثنين الموافق 6 يناير 2020، وهي كالتالي:

البحسني يضع حجر الأساس لمشروع شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال المحدودة بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/448580 البحسني يشيد بجهود الدكتورة الأوكرانية أليونا نوجنيا العاملة بالقطاع الصحي بحضرموت منذ 24 عاما https://www.elyamnelaraby.com/448588/ البحسني يلتقي مديرة بعثة انترسوس في اليمن ويطلع على خطة المنظمة للعام الجديد 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448593/ الإمارات تقدم دفعة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/448596/ البحسني يلتقي وفد قبيلة الجابري ويشيد بمواقفهم المشرفة في خدمة حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/448598/ تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية بتعز https://www.elyamnelaraby.com/448631/ سجون حوثية خاصة بالمكاتب والمؤسسات الحكومية بإب https://www.elyamnelaraby.com/448661 "نيران سوقي": أهم جزء في عملنا الحقوقي بالمجلس الانتقالي هو رصد وتوثيق الانتهاكات https://www.elyamnelaraby.com/448663/ خلال لقاءه أعضاء الجمعية الجدد .. بن بريك يشدد على أهمية التفاعل مع قضايا المجتمع https://www.elyamnelaraby.com/448680/ الزبيدي يطلع على الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والتجار في عدن https://www.elyamnelaraby.com/448681/ Advertisements الزبيدي يناقش مع العولي ضبط المخالفين في المؤسستين الأمنية والعسكرية https://www.elyamnelaraby.com/448687 نشطاء جنوبيون يعلنون : #عوده_هلال_الامارات_مطلبنا https://www.elyamnelaraby.com/448693 عقب القصف الحوثي.. منازل المواطنين بالمسنا بالحديدة تتحول إلى أطلال https://www.elyamnelaraby.com/448695/ رئيس هيئة الدفاع عن المتنفسات بعدن: وزارة الثقافة تتصدّى لأي جهد لحماية المعالم والمواقع التاريخية https://www.elyamnelaraby.com/448700/ رصد أكثر من 12 الف حالة إختطاف وإخفاء قام به الحوثيين العام الماضي https://www.elyamnelaraby.com/448701/ حزب الإصلاح يحشد عناصره لإجتياح أبين بدعم من القاعدة https://www.elyamnelaraby.com/448702/ عبدالرقيب فتح يستعرض جرائم الميليشيات بحق العمل الإغاثي خلال 2019 https://www.elyamnelaraby.com/448704 بن بريك : ملتزمون بالمدة الزمنية لإتفاق الرياض وبعدها سيكون لنا موقف https://www.elyamnelaraby.com/448707/ تبعية لإيران.. الحوثيون يغرقون صنعاء بصور "سليماني" https://www.elyamnelaraby.com/448714/ قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/448715/ بن عزيز : الميليشيات تعيش اليوم واقع الإنكسار والهوان https://www.elyamnelaraby.com/448722/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الإثنين .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.