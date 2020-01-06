عدن .. أشغال البريقة يواصل إزالة الأبنية العشوائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

عدن - الخليج 365

يواصل مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية البريقة محافظة عدن ، العمل في إزالة الأبنية العشوائية في عدد من مناطق المديرية .

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وقال مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية ، المهندس طلال علي بن علي ، أن تلك الأعمال التي ينفذها قسم عوائق البناء والمخالفات بالمكتب، تسير بوتيرة عالية، وبمساندة من الأجهزة الأمنية بالمديرية .. مشيراً إلى أن المكتب تمكن من إزالة الإستحداثات المخالفة في شارع الخمسين بالقرب من محطة الإرسال الإذاعي ، وكذا في أراضي الجمعية السكنية لعمال وعاملات شركة مصافي عدن .

وأكد المهندس طلال ، أن تنفيذ أعمال إزالة الأبنية العشوائية يأتي في إطار حرص وإهتمام مكتب الأشغال العامة بالمديرية في إيقاف وإزالة أي أعمال بسط وأعتداء على أراضي الدولة والمواطنين من قبل البعض مستغلين الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد ، منوهاً إلى أن تلك الأعمال للحفاظ على المخططات العمرانية والمنظر الجمالي والوجه الحضاري التي تتميز بها مديرية البريقة .