بن عزيز : الميليشيات تعيش اليوم واقع الإنكسار والهوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365

قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، أن الجيش الوطني أصبح اليوم قادراً على حسم المعركة أكثر من أي يوم مضى وأن مليشيا الحوثي الانقلابية تعيش اليوم واقع الانكسار والهوان نتيجة خسائرها الكبيرة في العديد من الجبهات .



وأضاف أن الجيش الوطني تتعزز قدراته العسكرية والقتالية بصورة مستمرة وأن النصر بات قريباً بإرادة شعبنا وجيشه والتفافهما حول القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير الركن عبدربه منصور هادي .

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جاء ذلك خلال تدشينه اليوم، فعاليات العام التدريبي والعملياتي والقتالي للعام الجديد 2020م، باستعراض عدد من العمليات التدريبية على مجموعة من الأسلحة التي زودت بها القوات المسلحة.

وجرى خلال التدشين الذي حضره رئيس هيئة اركانات العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري، استعراض عدداً من المهارات القتالية وعمليات التدريب على مجموعة من الأسلحة الحديثة التي زودت بها قوات الجيش، وتجربة بعضاً من الأسلحة والقذائف المتنوعة المصنوعة محلياً والتي تعكس مستوى التدريب والتأهيل والحرفية العالية التي يتمتع بها منتسبي القوات المسلحة.

وأوضح قائد العمليات المشتركة في كلمة له خلال التدشين أن تلك الأسلحة ستعزز من فاعلية مختلف الأعمال القتالية التي يقوم بها الجيش في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.. مشدداً على الحرص في الحفاظ على الجاهزية القتالية والمعنوية العالية وجاهزية الأسلحة والعتاد ليكن العام الجديد 2020 هو عام النصر والتحرير الذي ينتظره أبناء الشعب اليمني وتخليصه من المليشيات الكهنوتية التي ارتكبت ولازالت مستمرة في ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني وانقلبت على كافة الاتفاقات الدولية والإقليمية.