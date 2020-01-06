شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل :الاعلان رسميا عن موعد معركة الحسم ضد الحوثي وتجهيز القوات لتحرير صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 10:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

دعا مسؤول في القوات التابعة لحكومة الرئيس هادي إلى الاستعداد لخوض معركة الحسم ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

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وشدد المفتش العام في القوات اللواء الركن عادل القميري على " ضرورة رفع الجاهزية والاستعداد لخوض معركة الحسم واستكمال تحرير كامل تراب الوطن من قبضة" الحوثيين.

وزار اللواء القميري مقر المنطقة العسكرية الثالثة وعقد اجتماعا بقيادتها وعدد من قادة الوحدات العسكرية التابعة لها، كما اطلع على الجاهزية للقتالية للمنطقة والوحدات التابعة للعام 2020م