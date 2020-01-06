شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الانتقالى قتلت شاب في عدن ولحقت به خطيبته اليوم الثاني في مأرب "تفاصيل حزينه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 10:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

توفيت اليوم الاثنين فتاة في مأرب بعد يوم من مقتل خطيبها وابن عمها يوم أمس الأحد في مدينة عدن.

وبحسب ما نشرته مصادر إعلامية فإن الفتاة توفيت بسبب ذبحة صدرية بعد أن وصلها مقتل خطيبها وابن عمها حسن زين الله عبدالرحمن عطية يوم أمس على يد قوة أمنية تابعة للانتقالي في عدن.

وكان عطية قد قتل يوم امس في عدن بعد مداهمة منزلهم في حي الدرين بعدن، من قبل قوة امنية .