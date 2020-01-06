شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثييين يصدرون بيان جديد حول الطبعية الجديدة من العملة الوطنية وقرار نهائي !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 09:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أصدر البنك في صنعاء المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي مساء اليوم الاثنين بيان جديد حول الطبعية الجديدة من العملة الوطنية.
وذكر البنك أن يتوجب على المواطنين الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة "غير القانونية" والتي ستنتهي في تاريخ ١٨ يناير الجاري .
ونفي البنك أن يكون هناك فترة لتمديد تسليم العملة الجديدة.
وهدد الحوثيون عبر البنك المواطنين ومختلف المكونات الاقتصادية من تداول العملية الجديدة كون قرار المنع قرارا نهائيا.
وكان قرار مليشيا الحوثي في حظر العملة الجديدة أدى الى إزمة خانقة في معاملات المواطنين التجارية ورفضوا الانصياع لقرار الحوثيين في تسليم أموالهم لعدم ثقتهم بهم.
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