أكثر من نصف فتيات الدول العربية يمارسن الجنس قبل الزواج

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحول ‘إصلاح’ العذرية إلى ظاهرة لافتة في العالم عامة، خاصة في الدول العربية، والدول المحافظة، إذ تلجأ أعداد متزايدة من الفتيات المقبلات على الزواج إلى الأطباء من أجل طمس الدليل الجسدي على علاقاتهن الجنسية قبل الزواج، و’استعادة’ غشاء البكارة لإرضاء الرجل الزوج.

وذكرت صحف مختلفة في العالم، ان عملية استعادة غشاء البكارة ، والتي هي ليست سوى مجرد عملية جراحية بسيطة تستغرق ساعة من الزمن ولا تتعدى كلفتها 400 يورو ، تعتبر الحل السحري لكل فتاة فاقدة للعذرية وتحلم بليلة زفاف هانئة، ورغم الغياب التام لأي أرقام أو بيانات حول الظاهرة، يؤكد أطباء وتقارير صحفية أن جراحة ‘استصلاح’ العذرية شهدت منذ سنوات قليلة ازدهارا كبيرا في الدول العربية، ومنها دول المغرب العربي التي تتمتع فيها النساء بتحرر جنسي ‘نسبي’ يقابله رفض رجالي للارتباط بزوجة غير عذراء.

تقرير صحفي حول الموضوع نشرته جريدة ‘الصريح’ التونسية مؤخرا، تحدّث عن ‘ارتفاع مفزع’ لعدد التونسيات اللاتي يُقبلن على مصحات إعادة العذرية وأشار إلى أن البكارة تحولت إلى ‘تجارة لا تأفل’.

طبيب بمصحة عربية دعّم هذا الكلام، مؤكدا أن عمليات استصلاح العذرية ارتفعت بشكل غير مسبوق في العالم العربي، خلال السنوات الأخيرة، ولاحظ أن ‘الطلبات تقفز بشكل لافت خلال الصيف’ باعتباره موسم الزواج في البلاد قائلا: ‘تقصدنا المقبلات على الزواج قبل شهر أو حتى أسبوع من ليلة الزفاف وأحيانا في يوم الزفاف نفسه’، وأضاف: ‘تجري عيادتنا خلال الفترة ما بين تموز وآب (الاشهر الصيفية) التي تشهد ذروة حفلات الزفاف ما لا يقل عن 20 عملية إعادة بكارة يوميا.. نضطر إلى تعزيز الطاقم الصحي بأطباء إضافيين لتلبية الطلبات الكثيرة’.

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وأوضح أن استصلاح العذرية يتم برتق غشاء البكارة أو بزرع غشاء اصطناعي باستعمال أشعة الليزر، لافتاً إلى تنامي الطلب على النوع الثاني من العمليات لأنه غير مؤلم ويصعب على العريس التفريق بينه وبين الغشاء الطبيعي، نفس المصدر أضاف أن غالبية الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات إعادة بكارة بعيادته، فقدن عذريتهن خلال علاقات جنسية عادية بإرادتهن وليس نتيجة التعرّض للاغتصاب.أعداد غير قليلة من الفتيات العربيات يفقدن عذريتهن خلال علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وفي كثير من الأحيان، يعتبر ابتعاد الفتاة عن الأهل للدراسة أو العمل عاملا مواتيا لتكوّن الفتاة علاقات تحظرها العائلات لاعتبارات دينية واجتماعية بالأساس.

وأكدت استطلاعات مختلفة، كذلك تقرير حكومية نشرت في السنوات الاخيرة، أن 80% من الشبان و58% من الفتيات في دول عربية مختلفة يمارسن الجنس دون زواج، فيما أفادت دراسة أخرى أجريت أن فتاة واحدة من بين كل 10 فتيات عربيات لا تعارض إقامة علاقة جنسية قبل الزواج مقابل 6 من بين كل 10 شبان.

يقول طبيب،وباحث في علم الاجتماع، إن المرأة المقبلة على الزواج تنظر إلى البكارة حتى وإن كانت مصطنعة على أنها ‘شهادة صلاحية ومطابقة لمعايير الجودة تجعل حظوظها وافرة في سوق الزواج الذي يعتبر فيه الرجل عذرية المرأة مؤشرا على عفتها وشرفها وشهادة على حسن سيرتها وسلوكها قبل الزواج’.

حنان (26 عاماً) التي تستعد للاحتفال بزواجها بعد أقل من شهر، قالت بعد خضوعها لعملية الرتق: ‘أدرك أن ما قمت به نوعا من الخداع والغش، لكنني لا أعتقد أن هناك رجلا سيرضى بالزواج مني إن صارحته بكوني لست عذراء، وأنا متأكدة، لو أخبرته بذلك، فسوف أجني على نفسي وسأقضي على مستقبل شقيقاتي وسأجلب الفضائح لعائلتي’، وأضافت: ‘قرأت وسمعت عن كثير من الحالات التي ينتهي فيها الزواج بالطلاق والفضيحة في ليلة الزفاف بعد أن يكتشف العريس أن العروس غير عذراء، لا أريد أن يحدث هذا معي’.

السيدة نعيمة (55 عاماً) أم لبنتين وولدين، اعتبرت أنه في عمليات إعادة العذرية ‘رحمة وسترا للفتيات اللاتي زلت بهن القدم’، وقالت ‘لو أن ابنتي وقعت في مثل هذه الورطة، فلن أتردد في إنقاذها بهذا الحل… فالستر خير من الفضائح وأفضل من أن تكمل الفتاة حياتها وحيدة دون زوج أو أبناء’، وتابعت نعيمة:’ان الله عز وجل أمرنا بالستر!!’.

في المقابل لا يتمنى ماجد (28 سنة) الذي يتم دراسة الهندسة بإحدى الجامعات أن ‘تستعمل زوجة المستقبل سلاح التقدم الطبّي لخداعه’، وقال مازحا: ‘ربما لا مفرّ من استعمال نفس السلاح واصطحاب طبيب ليلة الدخلة إلى غرفة النوم لفحص الزوجة والتأكد إن كانت عذريتها أصليّة أم مغشوشة’.وبالرغم من انتشار ظاهرة ‘إصلاح’ العذرية في تونس إلا أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع أو يجيز إجراء جراحة إعادة البكارة، كما أن علماء الفقه والشريعة المحليين ‘اختاروا الركون إلى الراحة واجتناب كل ما من شأنه أن يضعهم في موضع حرج وشبهة’ على حد تعبير الصحف.

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