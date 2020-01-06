شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وافد يغتصب أمًا وابنتها في الإمارات لمدة ثلاثة اشهر !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقدم شاب وافد من الجنسية الآسيوية على اغتصاب سيدة وابنتها، في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعانيان من خلل عقلي.

وقضت محكمة جنايات رأس الخيمة بالسجن المؤبد بحق المتهم، موضحة أن المشتبه به في الثلاثينيات من عمره، وجعل الضحية الصغيرة حبلى بطريقة غير قانونية خارج إطار الزواج.

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وأشارت سجلات القضية إلى أن تفاصيل الواقعة تكشفت عندما بدأت ملامح الحمل تظهر على المرأة، وعند استشارة أخصائية الأمراض النسائية أكدت بالفعل أن المرأة حامل.

وأخطرت الأسرة شرطة رأس الخيمة بالجريمة وبدأت التحقيقات التي أكدت أن المشتبه به أساء جنسيا للأم وابنتها، وأثناء استجوابه من قبل الشرطة اعترف المشتبه به بأنه كان يتابع حركات الأم داخل وخارج منزلها، ثم لحق بها ذات مرة واغتصبها ثم اغتصب ابنتها في وقت لاحق عدة مرات.

واعتقد الجاني أن الضحيتين تعانيان من اضطرابات عقلية وليستا على دراية بأن ما حصل لهما هو اعتداء جنسي، ليحال المشتبه به إلى النيابة العامة في رأس الخيمة بعد اعترافه بجرائمه، حيث طالبت بتوقيع أقصىى عقوبة عليه، فيما رأت المحكمة أن المشتبه به مذنب وبالتالي عاقبته بالسجن مدى الحياة.