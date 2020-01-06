شكرا لمتابعة خبر عن بعد تحقق توقعاته بمقتل "الصماد وسليماني والمهندس"..اشهر عراف عربي يتنبأ باغتيال"عبد الملك الحوثي"ويحدد الموعد والجهة المنفذة التي ستنهي مسيرة الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد تحقق توقعاته بمقتل "الصماد وسليماني والمهندس"..اشهر عراف عربي يتنبأ باغتيال"عبد الملك الحوثي"ويحدد الموعد والجهة المنفذة التي ستنهي مسيرة الحوثي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحقق توقعاته بمقتل "الصماد وسليماني والمهندس"..اشهر عراف عربي يتنبأ باغتيال"عبد الملك الحوثي"ويحدد الموعد والجهة المنفذة التي ستنهي مسيرة الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.