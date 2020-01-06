شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهاااااااااام ...مرسوم ملكي من "الملك سلمان" يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويخفف عنهم اعباء ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااااااااام ...مرسوم ملكي من "الملك سلمان" يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويخفف عنهم اعباء ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية

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