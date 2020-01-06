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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو...المملكة تباغت الجميع وتوجه للعراق ضربة موجعة ومؤلمة مباشرة بعد مقتل قاسم سليماني وتتقدم رسميا بهذا الطلب الذي صدم كل العراقيين

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