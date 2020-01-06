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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..العراق يقرع طبول الحرب ضد أمريكا والقوات الأمريكية تصاب بالرعب والهلع بعد توجيهات صارمة من مقتدى الصدر لأتباعه بسلخ جلد كل جندي أمريكي

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