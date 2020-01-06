شكرا لبحثكم عن خبر تحالف يضم اليمن و7 دول من بينها السعودية ومصر.. والتوقيع على مشروع ميثاق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرى اليوم في الرياض التوقيع على ميثاق مجلس الدول العربية والافريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة وزير الخارجية محمد الحضرمي الى جانب وزراء خارجية كل من السعودية، الأردن، مصر، السودان، اريتريا، جيبوتي، الصومال.

وكان الحضرمي الى جانب وزراء خارجية الدول المشاركة، قد التقوا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الوزراء ناقشوا مشروع الميثاق واتفقوا على صيغته النهائية.

وأشار الحضرمي الى ان قضايا التعاون والمصالح المشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن كثيرة ومتعددة وأن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يُمثل أولوية لليمن والدول المطلة كونه ركيزة أساسية لأمنها القومي.

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وأعرب الحضرمي عن تطلع اليمن الى أن يكون المجلس المرتقب إطارا لتوحيد الجهود في ترسيخ أمن البحر الأحمر وخليج عدن ومعالجة قضايا تهريب السلاح، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، ومكافحة تهريب المخدرات والقرصنة.

ولفت وزير الخارجية الى أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا طورت اساليب عديدة في تهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بدءً بزراعة الممر المائي بالألغام البحرية بشكل عشوائي، واستهداف السفن العابرة بالقوارب المسيرة والصواريخ الموجهة، ووصولا الى انتهاج أعمال القرصنة باختطاف ثلاث سفن في البحر الأحمر كما حدث في نوفمبر من العام الماضي.

وشدد على ضرورة الحفاظ على بيئة البحر الأحمر والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من أمنه وأمن الدول المطلة عليه.. مؤكدا على أهمية التعاون لإيجاد حلٍ عاجلٍ لاحتواء تفاقم مخاطر "خزان صافر العائم" الذي يحوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام ومهدد بالانفجار أو التسريب في أي وقت نتيجة لاستمرار رفض مليشيا الحوثي السماح لفريق من الأمم المتحدة بالوصول اليه وتقييم وضعه تمهيدا لإجراء اعمال الصيانة اللازمة له. وأضاف بان ذلك يتطلب ادانة واضحة ومعالجة سريعة وفعالة.