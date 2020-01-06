شكرا لبحثكم عن خبر حراسة الديوان تمنع القائم باعمال محافظ عدن من الدخول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر خاصة عن ‏منع حراسة ديوان العاصمة عدن نائب محافظ عدن بدر معاون من دخول مبنى المحافظة اليوم الاثنين. وقالت مصادر خاصة في السلطة المحلية ان حراسة الديوان منعت معاون من دخول المبنى ، وطالبت بمغادرته. Advertisements كان معاون قد عقد اخر اجتماعا له امس بالموظفين والمسؤولين في ديوان المحافظة. ويأتي ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مغادرة محافظ عدن احمد سالمين العاصمة عدن.

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