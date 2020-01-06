اخبار الخليج / اخبار اليمن

قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالضالع

0 نشر
الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالضالع

الضالع - الخليج 365

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

Advertisements

 

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة، كبدت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية خسائر، في جبهة "باب غلق".

 

وأسفر الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القائد الميداني لجبهة باب غلق المدعو هزاع العديني، وجرح آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا