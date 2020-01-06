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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
الضالع - الخليج 365
قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة، كبدت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية خسائر، في جبهة "باب غلق".
وأسفر الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القائد الميداني لجبهة باب غلق المدعو هزاع العديني، وجرح آخرين.
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