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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبعية لإيران.. الحوثيون يغرقون صنعاء بصور "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
أغرقت مليشيا الحوثي، صنعاء بصور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
كما نظمت مليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، تظاهرة تندد بمقتل القيادي الايراني قاسم سليماني والزعيم البارز في الحشد الشعبي المدعوم من ايران ابو مهدي المهندس بالعراق.
وذكر مصدر محلي إن مليشيات الحوثي أغلقت منذ صباح اليوم كافة الطرق المؤدية إلى باب اليمن وسط العاصمة صنعاء، بحجة التجهيز لمظاهرات تنديدًا بمقتل قاسم سليماني، ماتسبب في ارباك حركة السير.
كما أغرقت المليشيات العاصمة صنعاء بصور دعائية ضخمة لسليماني والمهندس، في مشهد يوضح مدى ارتهان الحوثيين لإيران ومشروعها التخريبي.
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