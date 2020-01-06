أهالي سرت يرحبون بدخول قوات الجيش الليبي وتحريرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال مراسل قناة الحدث الإخبارية، أن أهالي سرت في ليبيا رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني التي يقودها المشير خليفة حفتر فور وصولها وسيطرتها على مواقع عسكرية مهمة في المدينة .



وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الاثنين، السيطرة بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، والتي تبعد 450 كم عن العاصمة طرابلس، بعد أن كان قد سيطر على مطارها.

ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها براً وبحراً على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لميليشيات الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح الاثنين.

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كما بسط الجيش سيطرته على مقر قاعدة القرضابية الجوية وعلى ميناء مدينة سرت، ومنطقة بوهادي بالكامل وعلى مقر كتيبة الساعدي وجزيرة السوارة البحرية ومستشفى ابن سينا وعلى عدة بوابات أمنية وشوارع رئيسية في المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش، العقيد ميلود الزوي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن قوات الجيش سيطرت على جميع المناطق بطرق سرت، مؤكداً أنه لا يفصلها عن عمق المدينة إلا كيلومترات قليلة بعد معارك شرسة مع الميليشيات التابعة للوفاق.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد دفعت بقوة مقاتلة ضخمة إلى مدينة سرت، مؤلفة من كتائب طارق بن زياد و210 و128و302، وتم إغلاق الطريق الساحلي "سرت-هراوة" بسبب الاشتباكات.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر كتيبة الساعدي وقاعدة القرضابية، كما تداولوا مقطع فيديو لآمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر ابسيط من داخل المعسكر نفسه، وآخر لقوات الجيش الليبي وهي في طريقها لاقتحام سرت.