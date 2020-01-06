إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيات شمال لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
الخليج 365
أحبطت نقطة أمنية تابعة للواء الرابع حزم، محاولة إحباط تهريب أسلحة وذخائر إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وأوضح قائد اللواء الرابع حزم، العقيد وافي الغبس الصبيحي، أن أفراد النقاط الأمنية التابعة للواء والواقعة في منطقة جباح ومنطقة الضباب تمكنوا من ضبط عدد من قطع الكلاشنكوف وذخائر متنوعة وقذائف آر بي جي بعد تفتيش دقيق ل 2 من المركبات .
واوضح العقيد وافي أن المضبوطات كانت قادمة من مدينة التربة ومتجهة إلى مدينة الراهدة الخاضعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي .. وأكد أنه تم صرف مكافئات لأفراد النقاط الأمنية تقديرا لدورهم وحسهم الأمني العالي .
الجدير بالذكر أن النقاط الأمنية التابعة للواء الرابع حزم ضبطت العديد من المهربات والممنوعات والمواد المتفجرة والعلاجات المهربة خلال الفترة الماضية
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