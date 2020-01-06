بالصور.. تعرف على مخرجات اجتماع محافظ تعز بالمكتب التنفيذي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

تعز - الخليج 365

ترأس محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان صباح اليوم بديوان عام المحافظة اجتماعا بالمكتب التنفيذي بالمحافظة لتقييم سير اداء العمل ومناقشة الجوانب الخدمية والادارية والمالية والامنية وعدد من القضايا العامة في المحافظة.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكلاء المحافظة أكد محافظ المحافظة انه لابد من تحسين مستوى اداء كل المكاتب الحكومية بالمحافظة ومعالجة الاختلالات الادارية والمالية وتفعيل الجانب الرقابي والتركيز على الاولويات الضرورية في احتياجات المواطنين في جميع الجوانب الخدمية والانسانية.

واستعرض مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة نبيل جامل في بداية الاجتماع، مجمل المشاريع والتدخلات الانسانية والمشاريع الخدمية والمستدامه التي تحتاجها المحافظة خلال عام 2020 وفق برنامج الاستجابة الطارئة مشيرا الى عدد من المشاريع والتمويلات المعتمدة من الدول المانحة والتي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة بالاضافة الى عدد من المشاريع التنموية المرفوعة الى المنظمات والدول المانحة لتسويقها.

من جانبه قدم مدير عام الخدمة المدنية فضل الشيباني تقريرا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالازدواج الوظيفي والاختلالات الادارية في المكاتب التنفيذية والمديريات، ونسبة حضور الموظفين بالمحافظة والاشكالات المتعلقة بالمباني الحكومية المتضررة من الحرب ونزوح الموظفين وعدد من الاشكالات الاخرى التي ينبغي الوقوف حيالها ومعالجتها.

وتطرق مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي الى دور مكتب الصحة في مواجهة الحميات والامراض والاوبئة في المدينة وعددا من المديريات من خلال الدعم المقدم من محافظ المحافظة للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في مواجهة تلك الحميات والطرق الوقائية التي قام بها المكتب للحد من هذا الوباء بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات لاستقبال الشكاوي بهذا الوباء ورصد الحالات ومتابعتها .

كما اوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، تقرير عن الانجاز الامني خلال العام 2019 والتعاون الامني مع الجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات السلطة القضائية مشيرا الى احصائيات رسمية لعدد من الخدمات والتحركات الامنية والعمليات النوعية التي حققها الامن في العديد من القضايا الامنية المختلفة خلال الفترة الماضية ومستوى الايردات التي حققتها مصلحة الهجرة والجوازات والاحوال المدنية وشرطة السير عدد من الادارات والتي بلغت اكثر من 900 مليون ريال خلال العام 2019.

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كما تم عرض عدد من التقارير من مدراء عموم الزراعة والاحصاء والمسالخ حول مستوى الانجاز والصعوبات التي واجهة سير اعمالهم خلال الفترة الماضية وضرورة العمل على معالجة عدد من الاشكالات التي تؤثر على سير عملهم بالشكل المطلوب .

وشدد محافظ المحافظة على اهمية توحيد المسوحات الميدانية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء واعتماده كمرجع رئيسي في الاحصاء وجمع المعلومات موجها مدير المالية بدعم مكتب الاحصاء ومركز المعلومات بالمحافظة بمايحتاجونه ليتمكنوا من جمع المعلومات والاحصائيات بشكل دقيق ومنظم وبناء قاعدة بيانات ومعلومات واقعية يعتمد عليها في اي عمل انساني وخدمي او غيره .

كما وجه المحافظ شمسان الخدمة المدنية والشؤون القانونية بالرفع بكل الاختلالات الادارية والازدواج الوظيفي بشكل كامل ومراجعة القرارات والتعينات المخالفة خلال الفترة السابقة للبت فيها والتعامل معها وفقا للقانون ابتداء بمدراء عموم ديوان عام المحافظة .

وشهد الاجتماع عدد من المداخلات والايضاحات من قبل وكلاء المحافظةحول بعض القضايا والمواضيع المتعلقة باعمال المكاتب التنفيذية وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسين مستوى الاداء خلال الفترة المقبلة.

وخرج الاجتماع بعدد من المقترحات والتوصيات والتوجيهات الرامية الى تحسين مستوى أداءالمكاتب التنفيذية، ورفع مجمل الصعوبات والاشكالات والاختلالات الادارية والمالية لقيادة السلطة المحلية ليتم البت بمعالجتها وفقا للقانون.