حزب الإصلاح يحشد عناصره لإجتياح أبين بدعم من القاعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

أبين - الخليج 365

كشفت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين أن ميليشيا حزب الإصلاح تحشد عناصرها تحت مسمى جيش الشرعية لإجتياح أبين بدعم وإسناد من عناصر إرهابية مرتبطة بالقاعدة .



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وذكر مصدر أمني مسؤول في قوات الحزام الأمني، لإدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظة أبين، إن قوات ومليشيات حزب الإصلاح، التي ترتدي لباس جيش الشرعية اليمنية، تقوم بالتحشيد والتجييش ضد قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية المشتركة المتمركزة في مناطق يرامس والشيخ سالم والمحفد ولودر.

وقال المصدر أن قوات ومليشيات حزب الإصلاح الإخواني التي تحشد في أبين، تضم في اوساطها قادة في تنظيم القاعدة من المطلوبين ، وعناصر أخرى متورطة بالإرهاب، البعض منهم يحمل رتب عسكرية .. مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية تتحالف مع قوات ومليشيات حزب الإصلاح للدخول في حرب مع القوات الجنوبية وذلك انتقاما من قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية التي اوجعتهم والحقت بهم الهزائم في كلاً من محافظة إبين وعدن.

وأوضح أن الهدف من هذا الحشد هو إتمام السيطرة على محافظة إبين وبعدها الهجوم على العاصمة عدن.