إجتماع برئاسة معين يناقش أولويات وخطط وزارة الأشغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق برئاسة، رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، البرنامج الاستثماري للوزارة للعام الجاري، وخطط واولويات برنامج عملها خلال المرحلة المقبلة في مجال الاشغال والطرق والتنمية الحضرية.



واستعرض الاجتماع آليات العمل والتنسيق المشترك مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطرق والاشغال العامة، ضمن برامج إعادة الاعمار، إضافة إلى ما تم مناقشته من مشاريع خلال زيارة وفد البرنامج السعودي مؤخرا للعاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements

وناقش الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الاشغال العامة الدكتور محمد ثابت، والمسؤولين في صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور وقطاعي الإسكان والاشغال العامة، مستوى الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الوزارة في عدن والمحافظات المحررة, خصوصا في قطاع الطرق وإعادة التأهيل والصيانة والتطوير الحضري.

وبحث الإجتماع الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها في اطار الجهود الحكومية لإعادة الاعمار بالاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد شدد الدكتور معين عبدالملك، على مضاعفة الجهود للتسريع بإنجاز تلك المشاريع التي سيكون لها اثر مملوس في حياة المواطنين.. مؤكدا استعداد الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتذليل كل أي صعوبات اوعوائق تعترض سير عملية الإنجاز.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الدور المعول على وزارة الاشغال في عملية إعادة الإعمار، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط وبرامج عمل تواكب ذلك، وتعتمد مبادئ الشفافية والعمل المؤسسي والتنسيق الفاعل على المستويين المركزي والمحلي وكذلك مع شركاء اليمن في التنمية.. لافتا إلى ضرورة اعتماد آليات مبتكرة في التنفيذ والتمويل والشراكة تتسم بالمرونة والشفافية من اجل تسريع عملية التنفيذ والانجاز وجذب التمويلات الخارجية واستيعابها.