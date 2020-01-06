شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعترف رسمياً بتلقيها ثاني صفعة بعد مقتل سليماني وهذه المرة من اليمن..!؟ - (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية عن مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الذي كان يعمل تحت قيادة قاسم سليماني في اليمن.

وقال القيادي الايراني مصطفى محمد ميرزايي، قتل في احد محاور المقاومة في المنطقة العربية.

وافاد موقع ”إيران واير“ أفاد بأن هذا الجنرال قُتل خلال اشتباكات في اليمن، في حين يمتنع الحرس الثوري عن إعلان مكان مقتله حتى الآن، حسب مانقل عنه موقع "أبابيل نت".



وأشار الموقع المعارض إلى أن ”مصطفى محمد ميرزايي يُعد واحدا من القيادات التي تعمل تحت إدارة وإشراف قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل في غارة أمريكية بالعراق، الجمعة الماضي“.

في حين نفى أن يكون ميرزايي قد قتل في حادثة استهداف قاسم سليماني في العراق، لافتا إلى أن ”السلطات الإيرانية تعمل جاهدة على إعادة جثة القيادي في الحرس الثوري إلى طهران”.

ولا تخفي إيران دعمها المستمر لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، وما لبثوا أن أعلنوا تضامنهم مع طهران، التي تقول إنها سترد بقوة على مقتل الجنرال قاسم سليماني.



جديد "الخليج 365"

تحرك عاجل من الملك سلمان بعد مقتل قاسم سليماني.. وصحيفة تفجر مفاجأة: العالم يتجه نحو حرب كبرى

إيران تعترف رسمياً بتلقيها ثاني صفعة بعد مقتل سليماني وهذه المرة من اليمن..!؟ - (تفاصيل)

“ليست قطر”.. بيان عراقي عاجل يفجر مفاجأة ويكشف موقع انطلاق الطائرة التي قتلت قاسم سليماني

بعد نانسي عجرم.. فنانة لبنانية شهيرة تتعرض مع ابنها للسرقة وهذا ما حصل لحظة محاصرتها

حساب سعودي معروف يُصر على استفزاز العُمانيين: السلطان قابوس “في خبر كان” وحاسبوني على ذلك

ترامب سيعيد العراق للعصر الحجري وهذا ما سيفعله: لن نغادر العراق إلا إذا دفع ثمن القاعدة الأمريكية

أردوغان يكشف عن نصيحة قدمها لترامب بخصوص سليماني لكنه لم يسمع لها ونفذ العملية بعد 5 ساعات

عـــاجل.. اصابة نانسي عجرم خلال السطو على منزلها؟؟ ( تفاصيل )

سياسي كويتي يتوقع أن يتأخر الرد الايراني ليومين فقط.. الهجوم سيكلف أمريكا مليارات الدولارات وهذا شكله

عــــاجل : " السعودية " تكشف بالاسماء والتفاصيل ..عن لقاء سليماني بقيادات حوثية في بيروت قبيل مقتله لتنفيذ هذه المهام..!؟

عـــــــاجل : قوات امريكية ضخمة تصل العاصمة اليمنية قبل قليل ( تفاصيل )

في هذه اللحظة تحديدا تم اتخاذ قرار إنهاء حياة قاسم سليماني.. عملية الاغتيال من الألف للياء و”الثغرة” المُهلكة

Advertisements

ابن سلمان يخشى غضب إيران وتكرار سيناريو أرامكو: لم نكن نعلم بمخطط اغتيال سليماني وترامب لم يقم بمشاورة الرياض

هذه التغريدة كانت سببا لإثارة جنونه.. محمد دحلان يقف وراء أمر ضبط وإحضار الدكتور عبدالله النفيسي في الكويت

بعيدا عن التطبيل لـ ابن سلمان.. "شاهد" المغامسي يُفتي بشأن دخول الجن إلى جسد الإنسان وهذا ما قاله

الرد الإيراني على مقتل سليماني قد يستهدف ابن سلمان شخصيا وولي العهد "مرعوب".. أجرى اتصالات عاجلة وهذه التفاصيل

فيديو صادم .. يطرد “الأرواح الشريرة” من جسد امرأة بممارسة الجنس معها أمام النّاس!

ورد الآن فيديو جديد لحظة استهداف المروحيات الأمريكية سيارة “قاسم سليماني” و “أبو مهدي المهندس”.. شاهد المفاجأة

شاهد : لن تصدق.. تعرف على الدولة والمطار الذي انطلقت منه الطائرة الأمريكية التي اغتالت المهندس وسليماني ( تفاصيل تنشر لاول مرة )

عــــاجل : أوامر طارئة بتحرك الأسطول الأمريكي "باتان" وسفن إنزال ومئات الجنود بشكل عاجل إلى الخليج ( تفاصيل )

رجل اعمال قطري شهير يمسح بـ "وسيم يوسف" الأرض بعد سبه أمير قطر والتطاول عليه

تعرض لخيانة أودت بحياته.. تفاصيل الـ36 ساعة الأخيرة في حياة قاسم سليماني يكشفها مقرب منه

عــــاجل : عُمان تتدخل لمنع "كارثة" قد تحول المنطقة لجهنم بعد مقتل سليماني؟.. هذا ما يدور خلف الكواليس

عــــاجل : عميد بالمخابرات القطرية يكشف “السر” وراء اغتيال أمريكا المفاجئ لـ قاسم سليماني وكيف تجاوز الخط الأحمر؟

عـــاجل.. السعودية تتهم الإمارات وتتخذ هذا الإجراء الطارئ

لن تصدق.. هؤلاء كانوا على علم بمخطط اغتيال قاسم سليماني قبل العملية بـ5 أيام.. معلومات خطيرة تكشف لأول مرة

شاهد.. حشود كبيرة في جنازة قاسم سليماني تغلق الطرق وهتاف “الموت لأمريكا” يسيطر.. وهذا الأمر لفت انتباه الجميع