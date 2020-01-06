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عدن - ياسمين التهامي - أثار مقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، حالة من الترقب والحذر بمنطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد الأمريكي غير المسبوق ضد إيران، وتوعد الحرس الثوري بالرد. واتخذ العديد من قيادات دول المنطقة إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وتأمين حدودها في ظل مخاوف من هجمات إيرانية على مواقع وسفارات أمريكية ومنشآت عربية تابعة لحلفائها بالمنطقة. جديد "الخليج 365" تحرك عاجل من الملك سلمان بعد مقتل قاسم سليماني.. وصحيفة تفجر مفاجأة: العالم يتجه نحو حرب كبرى إيران تعترف رسمياً بتلقيها ثاني صفعة بعد مقتل سليماني وهذه المرة من اليمن..!؟ - (تفاصيل) “ليست قطر”.. بيان عراقي عاجل يفجر مفاجأة ويكشف موقع انطلاق الطائرة التي قتلت قاسم سليماني بعد نانسي عجرم.. فنانة لبنانية شهيرة تتعرض مع ابنها للسرقة وهذا ما حصل لحظة محاصرتها حساب سعودي معروف يُصر على استفزاز العُمانيين: السلطان قابوس “في خبر كان” وحاسبوني على ذلك ترامب سيعيد العراق للعصر الحجري وهذا ما سيفعله: لن نغادر العراق إلا إذا دفع ثمن القاعدة الأمريكية أردوغان يكشف عن نصيحة قدمها لترامب بخصوص سليماني لكنه لم يسمع لها ونفذ العملية بعد 5 ساعات عـــاجل.. اصابة نانسي عجرم خلال السطو على منزلها؟؟ ( تفاصيل ) سياسي كويتي يتوقع أن يتأخر الرد الايراني ليومين فقط.. الهجوم سيكلف أمريكا مليارات الدولارات وهذا شكله عــــاجل : " السعودية " تكشف بالاسماء والتفاصيل ..عن لقاء سليماني بقيادات حوثية في بيروت قبيل مقتله لتنفيذ هذه المهام..!؟ عـــــــاجل : قوات امريكية ضخمة تصل العاصمة اليمنية قبل قليل ( تفاصيل ) في هذه اللحظة تحديدا تم اتخاذ قرار إنهاء حياة قاسم سليماني.. عملية الاغتيال من الألف للياء و”الثغرة” المُهلكة ابن سلمان يخشى غضب إيران وتكرار سيناريو أرامكو: لم نكن نعلم بمخطط اغتيال سليماني وترامب لم يقم بمشاورة الرياض هذه التغريدة كانت سببا لإثارة جنونه.. محمد دحلان يقف وراء أمر ضبط وإحضار الدكتور عبدالله النفيسي في الكويت بعيدا عن التطبيل لـ ابن سلمان.. "شاهد" المغامسي يُفتي بشأن دخول الجن إلى جسد الإنسان وهذا ما قاله Advertisements الرد الإيراني على مقتل سليماني قد يستهدف ابن سلمان شخصيا وولي العهد "مرعوب".. أجرى اتصالات عاجلة وهذه التفاصيل فيديو صادم .. يطرد “الأرواح الشريرة” من جسد امرأة بممارسة الجنس معها أمام النّاس! ورد الآن فيديو جديد لحظة استهداف المروحيات الأمريكية سيارة “قاسم سليماني” و “أبو مهدي المهندس”.. شاهد المفاجأة شاهد : لن تصدق.. تعرف على الدولة والمطار الذي انطلقت منه الطائرة الأمريكية التي اغتالت المهندس وسليماني ( تفاصيل تنشر لاول مرة ) عــــاجل : أوامر طارئة بتحرك الأسطول الأمريكي "باتان" وسفن إنزال ومئات الجنود بشكل عاجل إلى الخليج ( تفاصيل ) رجل اعمال قطري شهير يمسح بـ "وسيم يوسف" الأرض بعد سبه أمير قطر والتطاول عليه تعرض لخيانة أودت بحياته.. تفاصيل الـ36 ساعة الأخيرة في حياة قاسم سليماني يكشفها مقرب منه عــــاجل : عُمان تتدخل لمنع "كارثة" قد تحول المنطقة لجهنم بعد مقتل سليماني؟.. هذا ما يدور خلف الكواليس عــــاجل : عميد بالمخابرات القطرية يكشف “السر” وراء اغتيال أمريكا المفاجئ لـ قاسم سليماني وكيف تجاوز الخط الأحمر؟ عـــاجل.. السعودية تتهم الإمارات وتتخذ هذا الإجراء الطارئ لن تصدق.. هؤلاء كانوا على علم بمخطط اغتيال قاسم سليماني قبل العملية بـ5 أيام.. معلومات خطيرة تكشف لأول مرة شاهد.. حشود كبيرة في جنازة قاسم سليماني تغلق الطرق وهتاف “الموت لأمريكا” يسيطر.. وهذا الأمر لفت انتباه الجميع الأمن الأردني يكشف هوية ومكان شاب وفتاة ظهرا في فيديو جنسي بأحد الشوارع! تحرك الملك سلمان بعد مقتل سليماني

وفي أول تحرك للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا

هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، دعاه فيها للتهدئة ونزع فتيل الأزمة. قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الملك سلمان بحث، خلال الاتصال مع الرئيس العراقي، مستجدات الأحداث في

المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق. وقالت الوكالة إن العاهل السعودي دعا إلى التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها،

لافتة إلى أن الرئيس العراقي عبر عن شكره وتقديره لاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، أنها نفذت ضربة جوية، بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها

قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وهو ما أكدته طهران، التي توعد برد قاس. وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن العالم يتجه، نحو حرب كبرى، يمكن أن تكون “الحرب العالمية الثالثة”، مشيرة إلى

أن التوتر بين أمريكا وإيران، أصبح أكثر حدة في الكلام والأفعال، مشيرة إلى أن أمريكا ألقت اللوم على إيران في الهجوم، الذي قام به متظاهرون على سفارتها في بغداد. وأضافت الصحيفة: “أعلنت أمريكا قتل سليماني، في بغداد، ووصفت ذلك بـ”عملية دفاعية”، بينما أطلقت عليها طهران “إرهاب الدولة”، ووعد بالرد، الذي مازال العالم يترقب طبيعته وتوقيته”. بوادر حرب عالمية ثالثة تلوح في الأفق

وتقول الصحيفة: “ربما تلوح بوادر حرب عالمية ثالثة في الأفق”، مشيرة إلى أن وجود شخص مثل دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) في البيت الأبيض، يجعل إمكانية توقع ما سيحدث في الأيام المقبلة، غير ممكن في كثير من الأحيان”.

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