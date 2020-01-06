شكرا لقرائتكم خبر عن العميد صادق دويد : "المخا هي جزء من محافظة تعز"..مافيش داعي للمزايدات وتظليل الرأي العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 08:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد العميد صادق دويد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية" حراس الجمورية" التي يقودها العميد طارق صالح بأن مدينة المخا جزء من محافظة تعز وتشهد استقرار امني.

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حيث نشر دويد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": المخا التي تشهد إستقرار أمني، و هي جزء من محافظة تعز.

واضاف، بإمكان محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان إدارة المحافظة من المخا الى أن تتحسن الأوضاع الامنية في تعز.

ويأتي تصريح دويد بعد ايام من تصريحات لقائد محور تعز العميد خالد فاضل الذي اعلن بأنه لن يتنازل عن اي منطقة تابعة لمحافظة تعز وشدد على تحريرها بالاضافة الى تداولات اعلامية بأن هناك مساعي لفصل المخا عن تعز وتشكيل محافظة مستقلة في الساحل الغربي.

كما وجه دويد دعوة للمحافظ نبيل شمسان ان يدير المحافظة من من المخا بعد فشل محاولتين لاغتياله خلال اسبوع في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الاصلاح.

