شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي،يشارك في تشييع ودفن سليماني في طهران ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/06 الساعة 08:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أوفد زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، أحد أقاربه إلى إيران والعراق لتمثيله في مراسيم تشييع ودفن قائد ما يسمى فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني الصريع قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي الصريع أبو مهدي المهندس.

وذكرت مصادر حوثية في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " قبل قليل، أن محمد عبدالسلام الحوثي، شارك اليوم في تشييع الصريع "سليماني" في طهران . بناء على تكليف زعيم المليشيات له بذلك. ونقلت وسائل إعلام تابعة لمليشات الحوثي المدعومة من ايران، أن وفدا برئاسة محمد عبدالسلام الحوثي، شارك اليوم في تشييع جثمان الصريع سليماني في العاصمة الإيرانية طهران، ثم اتجه إلى العراق للمشاركة في تشييع جثمان الصريع "المهندس" الذين لقيا وآخرين من عناصر الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي مصرعهم بغارة جوية أمريكية مؤخراً.



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