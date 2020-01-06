شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان...المرشد الايراني والحرس الثوري يتلقون قبل قليل خبر صاعق وكارثي من اليمن يثير جنونهم ويربك حساباتهم لأنه اقوى من مصرع قاسم سليماني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...المرشد الايراني والحرس الثوري يتلقون قبل قليل خبر صاعق وكارثي من اليمن يثير جنونهم ويربك حساباتهم لأنه اقوى من مصرع قاسم سليماني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان...المرشد الايراني والحرس الثوري يتلقون قبل قليل خبر صاعق وكارثي من اليمن يثير جنونهم ويربك حساباتهم لأنه اقوى من مصرع قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.