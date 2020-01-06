شكرا لبحثكم عن خبر تعيين العميد محمد الخولاني قائدا للشرطة العسكرية في محافظة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرارا عسكريا قضى بتعيين العميد محمد سالم الخولاني قائدا لفرع الشرطة العسكرية في محافظة تعز وسط اليمن خلفا للعميد جمال الشميري. واستلم العميد محمد سالم الخولاني، صباح اليوم الاثنين، مهام قيادة فرع الشرطة العسكرية بتعز بحضور رئيس أركان محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري. كما قام العميد الخولاني بزيارة إلى نقاط قوات الشرطة العسكرية في نقطة الهنجر مدخل مدينة تعز ونقاط أخرى في المدينة. يشار إلى أن العميد محمد الخولاني من الضباط المشاركين في مواجهة مليشيات الحوثي منذ بداية الحرب، وعمل ركن تسليح محور تعز، و قائدا للواء 82 مشاة بالمنطقة العسكرية الخامسة. * السيرة الذاتية لقائد الجديد للشرطة العسكرية في تعز : عميد/ محمد سالم عبدالله حسن . المحافظة: مديرية المعافر - تعز المؤهلات: - بكالوريوس علوم عسكرية كلية الطيران الدفاع الجوي عام 1998م. - دورة صاعقة عام 1998م. - دورة قادة سرايا عام 2000م. - دورة مدربين تربية بدنية عام 2001م. - دورة قادة كتائب مشاه عام 2008م. المهام والأعمال التي كلف بها: Advertisements - مدرسا بكلية الطيران والدفاع الجوي. - قائدا لسرية الطيارين بالعند. - مديرا لمكتب قائد مدرسة القتال بالحديدة. - مدرسا ومدربا على المشبهات الليزرية لفنون الرمايات من الاسلحه المتوسطة والخفيفة. - مساعد كبير المعلمين للتخطيط بمدرسة القتال بالحديدة. - قائدا كتيبة المختار بالحديدة. - عمليات الجبهة الغربية بتعز. - ركن تسليح محور تعز. - قائدا كتائب النصر بالمنطقة العسكرية الخامسة. - قائدا اللواء 82 مشاه بالمنطقة العسكرية الخامسة. - قائدا مدرسة القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة. - مساعدا لقائد المنطقة العسكرية الخامسة لشؤون التوجية السياسي والمعنوي. - شارك في تأسيس الجيش الوطني في مدينة تعز، واصيب في عملية فك الحصار عن تعز، وشارك في تأسيس الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة، واصيب مرتين في معارك تحرير ميدي وحيران في محافظة حجة. - قائدا الشرطة العسكرية في محافظة تعز

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