حزام يافع يلقي القبض على الردفاني قاتل ابيه

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يزيد بن سلمان - شبوة -
المكتب الإعلامي
قوات الحزام الأمني
محافظة لحج
تمكنت قوات الحزام الامني في العسكرية بيافع من ألقاء القبض على الجاني في جريمة قتل المجنى عليه العميد راجح احمد حسن في منطقة دلّة بمديرية حبيل جبر - ردفان في محافظة لحج.
و أفادت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، بأنه وبعد تلقي البلاغ من إدارة امن حبيل جبر تم تشديد دوريات قوات الحزام الأمني والتي كثفت من بحثها في المناطق الجبلية الوعرة، ليتم إعتقال الجاني الهارب (ص.ر.أ.ح)، وهو نجل المجنى عليه العميد راجح أحمد حسن.
و بحسب إفادة المصدر العملياتي، فإنه تم إعتقال الجاني (ص.ر.أ.ح) وبحوزته السلاح الذي أرتكب به جريمة القتل، وإحضاره إلى مقر قوات الحزام الأمني في منطقة العسكرية بمديرية يهر، حتى تتم إحالته إلى الجهات المختصة.
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