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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمانة الإنتقالي تناقش خروقات الشرعية لإتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
الخليج 365
عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم والاثنين، اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة مساعد الأمين العام، فضل محمد الجعدي .
ووقف الاجتماع أمام الخروقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لاتفاق الرياض وماتمارسه القوات العسكرية الإخوانية من انتهاكات بحق المدنيين في شبوة وأبين، مؤكدا تضامنه الكامل مع قبائل لقموش بشبوة و أبناء قرى يرامس في أبين جراء ما تعرضوا له من هجوم عسكري وقصف همجي من قبل تلك المليشيات المتسترة برداء الشرعية.
وتطرق الاجتماع للأوضاع الخدمية التي تعاني منها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، ومحاولة تعطيلها من قبل الحكومة اليمنية، داعيا التحالف لوضع حد للخروقات والاعتداءات التي تحاول من خلالها جماعة الإخوان تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض.
وكان الاجتماع قد استعرض محضره السابق وصادق عليه، وكذا تقارير الإنجاز الأسبوعية لعمل دوائر الأمانة العامة، وأهم الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الأسبوع المقبل .
وجرى الاستماع إلى التقرير المقدم من الدائرة التنظيمية حول مشروع إعداد التقرير السنوي لهيئات المجلس المختلفة.
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