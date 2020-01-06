نشطاء جنوبيون يعلنون : #عوده_هلال_الامارات_مطلبنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365 - أيمن منصور

أطلق نشطاء جنوبيون، هاشتاج على تويتر، يطالبون فيه بعودة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، وذلك بعد قرارها الذي أتخذته أواخر العام الماضي بإغلاق مكتبها في عدن وإسناد عملياتها الإنسانية لجمعيات ومنظمات محلية .



الهاشتاج "عوده هلال الامارات مطلبنا"، حظي بتفاعل واسع في الشارع الجنوبي، ونشر النشطاء والسياسيون تغريدات تشرح دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتميز في عدن ويطالبون بعودتها خاصة بعد تفاقم الوضع الإنساني .

وأكد الإعلامي، ياسر اليافعي، أن هلال الإمارات لم يترك اي مناشدة لمؤسسة حكومية او مدنية الا واستجاب لها وخاصة المياه والكهرباء وقطاع الصحة .. مشيراً إلى أنه منذ غيابه عن عدن زادت مشاكل المياه والصرف الصحي وتدهورت ولم تستطيع الحكومة توفير ادنى المتطلبات لذلك .

وقال "الكثير من النازحين والأسر المحتاجة يتواصلون بنا بشكل دائم يشكون اوضاعهم الصعبة، متسائلين عن غياب الهلال الاحمر الاماراتي طوال الاشهر الماضية وعدم وصول اي مساعدات اليهم من اي جهة اخرى بعد ان كان الهلال يؤمن لهم الأمن الغدائي لذلك ومن اجل هؤلاء عوده هلال الامارات مطلبنا" .

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فيما أوضح المصور، نبيل القعيطي، الذي رافق الهيئة في الكثير من عملياتها الإنسانية، أوضح أن دور الهلال الأحمر الإماراتي لم يقتصر على جانب معين، بل شمل جميع مناحي الحياة وإعادة بناء مؤسسات الدولة

ومنها إعادة تأهيل وتشغيل مطار عدن لتسهيل نقل وعلاج الجرحى، وغيرها من الجهود المبذولة للإمارات التي باتت ملموسة على الأرض وفي شتى مناحي الحياة .

وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي لعب دورا كبيرا في إعادة تطبيع الحياة بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية بعد حرب 2015 .

أما المغرد، علي الأسلمي، فقال "مطلب كل الشرفا من ابناء اليمن شماله وجنوبه عودة الذراع الانساني لدولة الامارات العربيه المتحده" .. لافتاً إلى أن الحكومة لم ولن تقدم للمواطن البسيط اي خدمات .

كما نشر المغردون العديد من الفيديوهات والصور التي تعرض حجم المشاريع الإنسانية والتنموية والخدمية التي نفذتها دولة الإمارات في مختلف المحافظات والمناطق المحررة وحتى المحاصرة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .