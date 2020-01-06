شكرا لقرائتكم خبر عن حساب سعودي معروف يُصر على استفزاز العُمانيين: السلطان قابوس “في خبر كان” وحاسبوني على ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادة يقوم بدور الوساطة في هذه الظروف سُلطان عُمان ويتقدّم الصفوف شعاره : صديق الجميع ،،، عدو لا أحد لكن كما اخبرتكم سابقاً .. السُّلطان في خبر كـــان !— د.بلوماسي قديم (@d_iplo) عادة يقوم بدور الوساطة في هذه الظروف سُلطان عُمان ويتقدّم الصفوف



شعاره : صديق الجميع ،،، عدو لا أحد



لكن كما اخبرتكم سابقاً .. السُّلطان في خبر كـــان ! — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) January 5, 2020

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