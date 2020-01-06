شكرا لقرائتكم خبر عن “ليست قطر”.. بيان عراقي عاجل يفجر مفاجأة ويكشف موقع انطلاق الطائرة التي قتلت قاسم سليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت حركة “عصائب أهل الحق” العراقية، موقع انطلاق الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، يوم الجمعة الماضي.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن “الطائرة الأمريكية انطلقت من الكويت وليس من قطر”، وأوضحت أن “جميع التقارير حول

الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت المهندس وسليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي”، وذلك حسب وكالة “أهل البيت” للأنباء.

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“ليست قطر”.. بيان عراقي عاجل يفجر مفاجأة ويكشف موقع انطلاق الطائرة التي قتلت قاسم سليماني

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موقع انطلاق الطائرة التي قتلت سليماني

وأضافت الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي: “وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي

السالم الجوية”، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة الكويت.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن منتظر الحسيني، أحد قادة الحشد الشعبي، أن “صاروخين اثنين استهدفا

المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب زعيم الحشد، أبومهدي المهندس، بينما أصيبت السيارة الأخرى بصاروخ فقط”.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9 هانتر كيلر MQ9 HUNTER KILLER

أطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد

فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي

المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.