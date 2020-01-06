شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نانسي عجرم.. فنانة لبنانية شهيرة تتعرض مع ابنها للسرقة وهذا ما حصل لحظة محاصرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر، الاثنين، لعملية سرقة، بعدما هاجم مجهول سيارتها في منطقة كسروان بجبل لبنان.

وفي التفاصيل، فإن مجهولا أقدم على مهاجمة سيارة مي، أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة ابنها صباح اليوم، وسرق أموالا من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة.

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بعد نانسي عجرم.. فنانة لبنانية شهيرة تتعرض مع ابنها للسرقة وهذا ما حصل لحظة محاصرتها

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وروت الفنانة اللبنانية، أنها لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردها، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلها، وقطع عليها الطريق من الجهة المقابلة، وترجل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتها وفتح الباب، وناداها باسمها طالبا منها الخروج من السيارة، عندها تمكنت مي من إخراج ابنها والركض باتجاه الأحراج حيث اختبأت ثم اتصلت بعائلتها.

وأضافت مطر أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركا السيارة.

ولفتت مي إلى أن “لهجة السارق مجهول الهوية، غريبة، تدل ربما على أنه من شمال لبنان أو سوري الجنسية”، وفق تعبيرها.

وكانت الوكالة الرسمية في لبنان أفادت في وقت سابق بأن شخصا ملثما دخل فجر الأحد إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في منطقة نيو سهيلة-كسروان بقصد السرقة، وتبادل إطلاق النار مع زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، ما أدى إلى مقتل السارق وتعرضها لإصابة بسيطة في ساقها.