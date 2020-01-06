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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "نيران سوقي" تكشف عن دور المرأة بالمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
الشحات غريب
كشفت المحامية اليمنية "نيران سوقي" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولة الملف الحقوقي عن دور المرأة في المجلس الإنتقالي الجنوبي.
بالنسبة لدور المراة في المجلس إن المراة هي نصف المجتمع وتعمل جنبآ الى جنب أخيها الرجل وتسانده في مختلف مراحل الحياة ، ولهذا يعي المجلس الانتقالي الجنوبي أهمية دور المراة في المجتمع كا جزء لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن كيان المجتمع الكلي.
ولهدا هناك إهتمام كبير للمراة ومشاركتها في جميع المجالات منها السياسية والاجتماعية والثقافية وفي مركز صنع القرار من خلال تواجدها في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، وكذلك في الجمعية الوطنية ودوائر الأمانة العامة والقيادة المحلية في جميع محافظات الجنوب واشراكها في دورات خارجية ومحلية ليعزز دورها ومكانتها على المستوى المحلي والخارجي.
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